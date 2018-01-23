Правоохранители Вологодской области спасли от холодной смерти 5 щенков
В Вологодской области сотрудники ГИБДД подобрали на трассе 5 щенков, спасши их от холодной смерти. Правоохранители отогрели животных, напоили молоком и подыскали для них хозяев.
Едва не замёрзших щенков сотрудники ДПС обнаружили на 101-м километре автотрассы Новая Ладога – Вологда в коробке из картона, когда, услышав жалобный визг, отправились на звук, доносившийся со стороны лесополосы. Забрав животных в автомобиль, правоохранители укутали их одеялом и накормили. Со временем для 4 детёнышей подобрали владельцев, а 1 из них инспектор оставил себе, дав кличку Люк, отмечается в соцсети Twitter.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о медработнице из Ленинградской области, спасшей автоледи из тонущей машины.
Едва не замёрзших щенков сотрудники ДПС обнаружили на 101-м километре автотрассы Новая Ладога – Вологда в коробке из картона, когда, услышав жалобный визг, отправились на звук, доносившийся со стороны лесополосы. Забрав животных в автомобиль, правоохранители укутали их одеялом и накормили. Со временем для 4 детёнышей подобрали владельцев, а 1 из них инспектор оставил себе, дав кличку Люк, отмечается в соцсети Twitter.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о медработнице из Ленинградской области, спасшей автоледи из тонущей машины.
Автор: Воробьева Алина