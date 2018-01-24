Volkswagen пока не планирует приобрести долю в группе ГАЗ
Volkswagen воздерживается от покупки доли акции в промышленной группе ГАЗ, и вопрос приобретения концерном части акций не входит в планы производителя в 2018 году. Об этом сообщил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.
Позиция главы западногерманского концерна была выражена в массмедиа после подписания соглашения относительно использования режима «переработки на таможенной территории». Озегович акцентировал внимание, что в настоящий момент производитель фокусирует свои усилия на других проектах.«Мы стараемся делать бизнес, и, возможно, какое-то время спустя поговорим об акциях, но не сейчас», - уточнил Озегович. Было подчеркнуто, что имеются некоторые идеи, но пока ничего конкретного нет.
Ранее, в декабре 2017 года, агентство Reuters, со ссылкой на источники, сообщило, что немецкий концерн проводит переговоры относительно приобретения доли в группе ГАЗ.
Позиция главы западногерманского концерна была выражена в массмедиа после подписания соглашения относительно использования режима «переработки на таможенной территории». Озегович акцентировал внимание, что в настоящий момент производитель фокусирует свои усилия на других проектах.«Мы стараемся делать бизнес, и, возможно, какое-то время спустя поговорим об акциях, но не сейчас», - уточнил Озегович. Было подчеркнуто, что имеются некоторые идеи, но пока ничего конкретного нет.
Ранее, в декабре 2017 года, агентство Reuters, со ссылкой на источники, сообщило, что немецкий концерн проводит переговоры относительно приобретения доли в группе ГАЗ.
Автор: Семен Зайцев