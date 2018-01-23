В Индонезии на видео сняли прямоходящего теленка
Телёнок, оставшийся без двух передних ног, смог научиться ходить на задних конечностях. Животное стало прямоходящим. Видео было записано в Индонезии и опубликовано на видеохостинге YouTube.
На представленных кадрах телёнок-мутант ведет прогулки по селу, неуклюже двигая задними ногами. Заметно, что для животного сложно сохранять равновесие. Пользователи в комментариях отметили, что теленок вызывает жалость. При этом некоторые предложили усыпить его либо создать протезы.
«Минотавр будет, когда подрастет», — сообщил один из комментаторов.
На представленных кадрах телёнок-мутант ведет прогулки по селу, неуклюже двигая задними ногами. Заметно, что для животного сложно сохранять равновесие. Пользователи в комментариях отметили, что теленок вызывает жалость. При этом некоторые предложили усыпить его либо создать протезы.
«Минотавр будет, когда подрастет», — сообщил один из комментаторов.
Автор: Валерий Антонов