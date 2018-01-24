«ВКонтакте» открыл для пользователей функционал редактора статей
Разработчики «ВКонтакте» открыли пользователям доступ к функции редактора статей. Им можно воспользоваться как на личных страницах, так и при подготовке материалов сообществ.
Соответствующие данные появились на странице соцсети.
«В течение дня функционал редактора статей станет доступен для всех пользователей и сообществ», - отмечается в сообщении.
Функционал позволит сформировать полноценные лонгриды (материалы для продолжительного чтения). В их состав можно будет добавлять изображения, GIF-анимацию, а также видеоролики.
Соответствующие данные появились на странице соцсети.
«В течение дня функционал редактора статей станет доступен для всех пользователей и сообществ», - отмечается в сообщении.
Функционал позволит сформировать полноценные лонгриды (материалы для продолжительного чтения). В их состав можно будет добавлять изображения, GIF-анимацию, а также видеоролики.
Автор: Валерий Антонов