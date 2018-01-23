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Ксения Бородина жестко отреагировала на критику подписчиков о воспитании детей
Ксения Бородина, ведущая реалити-шоу «Дом-2», долго терпела многочисленные советы своих подписчиков по поводу воспитания детей. Но в вопросе об отучении младшей дочери Теоны от соски она не выдержала и жестко отреагировала на критику подписчиков.

Ксения Бородина жестко отреагировала на критику подписчиков о воспитании детей


Ведущая со своей семьей отправилась на отдых на Сейшелы и регулярно радует своих поклонников новыми снимками. Ксения Бородина проводит время в компании мужа и двух дочерей. Кроме многочисленных комментариев по поводу того, какая у ведущей «Дома-2» чудесная семья, можно увидеть и советы по воспитанию детей. Фолловеры регулярно начали писать Ксении, что ей пора отучивать младшую дочь Теону от соски, так как ребенок уже достаточно большой.

Бородина вначале не реагировала на эти советы, но терпение у знаменитости не безгранично. Знаменитость написала, что она не собирается насильно отучивать свою дочь от соски, и имеет право на то, чтобы воспитывать малышку так, как считает нужным.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 19:00
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