В Индии жители деревни приняли замерзшие фекалии за метеорит и разобрали на сувениры
Индийская деревня стала местом падения таинственного ледяного шара. В соответствии со сведениями местных СМИ, необычный объект очень быстро разбили на несколько частей, которые жители оставили в качестве сувениров. Местные чиновники передали части шара на анализ. Как выяснилось, это были замерзшие фекалии.
Местные жители посчитали, что он прибыл из космического пространства, поскольку отличался странным цветом. После падения он разбился на множество частей, а также отличался неприятным запахом. Масса шара составляла порядка 10 кг.
По одной из гипотез, эти отходы были сброшены с борта самолета. При этом на территории Индии это является противозаконным действием, поскольку выброс произвели над населенным пунктом. В декабре 2017-го военные вертолеты США неподалеку от Японии нашли несколько объектов подобного типа, однако те, как правило, сгорали при падении.
Местные жители посчитали, что он прибыл из космического пространства, поскольку отличался странным цветом. После падения он разбился на множество частей, а также отличался неприятным запахом. Масса шара составляла порядка 10 кг.
По одной из гипотез, эти отходы были сброшены с борта самолета. При этом на территории Индии это является противозаконным действием, поскольку выброс произвели над населенным пунктом. В декабре 2017-го военные вертолеты США неподалеку от Японии нашли несколько объектов подобного типа, однако те, как правило, сгорали при падении.
Автор: Валерий Антонов