Экс-чиновник: Правительства Великобритании и США изучают образцы кожи инопланетян
Британский экс-чиновник, отдавший госслужбе 21 год жизни, стал раскрывать информацию об экспериментах над инопланетянами - в частности, об изучении их образцов кожи. По его словам, данные исследования, инициированные правительствами Великобритании и США, прекратились лишь в 2006 году.
Ник Поуп утверждает, что на протяжении некоторого времени ему пришлось заниматься изучением угроз вторжения пришельцев. Теперь целью своей жизни экс-чиновник считает туры по различным странам для донесения в массы этой информации. Также он провёл собственные расследования, из которых следует, что правительство Великобритании и США имеет в распоряжении не менее трёх образцов кожного покрытия инопланетного происхождения. Эксперт уточнил, что, согласно анализу, данные образцы схожи с таковыми некоторых видов животных, обитающих на земле, но сам отчёт об этом не сохранился.
Ранее Ник Поуп прокомментировал появление в Японии признаков «вторжения пришельцев».
Ник Поуп утверждает, что на протяжении некоторого времени ему пришлось заниматься изучением угроз вторжения пришельцев. Теперь целью своей жизни экс-чиновник считает туры по различным странам для донесения в массы этой информации. Также он провёл собственные расследования, из которых следует, что правительство Великобритании и США имеет в распоряжении не менее трёх образцов кожного покрытия инопланетного происхождения. Эксперт уточнил, что, согласно анализу, данные образцы схожи с таковыми некоторых видов животных, обитающих на земле, но сам отчёт об этом не сохранился.
Ранее Ник Поуп прокомментировал появление в Японии признаков «вторжения пришельцев».
Автор: Воробьева Алина