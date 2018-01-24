Yamaha представила 3-колесный мотоцикл
Компания-производитель Yamaha показала 3-колесный мотоцикл. Новинка получила название Niken и выглядит как спортбайк, получивший сдвоенные передние колеса для повышения стабильности на дороге.
У трицикла 2 колеса диаметром 15 дюймов впереди фиксируются вилкой с соответствующей конструкцией. Вся производительность передается на заднее колесо, что позволяет передней паре поддерживать стабильность во время торможения и поворотов.
Создатели необычного 3-коолечного мотоцикла заявляют, что за рулем подобного мотоцикла может безопасно передвигаться даже новичок. Японская компания пообещала начать серийный выпуск новинки в самом скором времени.
У трицикла 2 колеса диаметром 15 дюймов впереди фиксируются вилкой с соответствующей конструкцией. Вся производительность передается на заднее колесо, что позволяет передней паре поддерживать стабильность во время торможения и поворотов.
Создатели необычного 3-коолечного мотоцикла заявляют, что за рулем подобного мотоцикла может безопасно передвигаться даже новичок. Японская компания пообещала начать серийный выпуск новинки в самом скором времени.
Автор: Валерий Антонов