Ученые добились левитации при помощи акустического луча
Физики впервые заставили предмет левитировать на месте, это удалось при использовании ультразвука. Учёные смогли удержать в воздухе шарик диаметром 1,6 см при помощи акустического тягового луча.
Инженеры университета Бристоля настроили поток света для поднятия объекта, по размерам превышающего длину звуковой волны. Они сумели доказать возможность стабильного управления лучом. Речь идёт об идее двигать капсулы с лекарственными препаратами внутри организма. Подобное изобретение открывает путь к левитации человека. Попытки в прошлом захватить объекты крупнее, чем длина волны, вызывали неконтролируемое вращение. Данный эффект происходил из-за передачи звуковым полем части движения объектам, вращающихся всё быстрее по орбите до тех пор, пока их не отбрасывало в сторону.
Скорость вращения предмета можно настраивать быстро меняя направление крутящегося движения, это возможно при стабилизации тягового луча. В будущем можно будет двигать объекты, имеющие намного большие размеры, чем шарик из полистирола, считают физики.
Инженеры университета Бристоля настроили поток света для поднятия объекта, по размерам превышающего длину звуковой волны. Они сумели доказать возможность стабильного управления лучом. Речь идёт об идее двигать капсулы с лекарственными препаратами внутри организма. Подобное изобретение открывает путь к левитации человека. Попытки в прошлом захватить объекты крупнее, чем длина волны, вызывали неконтролируемое вращение. Данный эффект происходил из-за передачи звуковым полем части движения объектам, вращающихся всё быстрее по орбите до тех пор, пока их не отбрасывало в сторону.
Скорость вращения предмета можно настраивать быстро меняя направление крутящегося движения, это возможно при стабилизации тягового луча. В будущем можно будет двигать объекты, имеющие намного большие размеры, чем шарик из полистирола, считают физики.
Автор: Семен Зайцев