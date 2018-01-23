Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018
exclusive / Наука / Важно

Ученые добились левитации при помощи акустического луча
Физики впервые заставили предмет левитировать на месте, это удалось при использовании ультразвука. Учёные смогли удержать в воздухе шарик диаметром 1,6 см при помощи акустического тягового луча.

Ученые добились левитации при помощи акустического луча


Инженеры университета Бристоля настроили поток света для поднятия объекта, по размерам превышающего длину звуковой волны. Они сумели доказать возможность стабильного управления лучом. Речь идёт об идее двигать капсулы с лекарственными препаратами внутри организма. Подобное изобретение открывает путь к левитации человека. Попытки в прошлом захватить объекты крупнее, чем длина волны, вызывали неконтролируемое вращение. Данный эффект происходил из-за передачи звуковым полем части движения объектам, вращающихся всё быстрее по орбите до тех пор, пока их не отбрасывало в сторону.

Скорость вращения предмета можно настраивать быстро меняя направление крутящегося движения, это возможно при стабилизации тягового луча. В будущем можно будет двигать объекты, имеющие намного большие размеры, чем шарик из полистирола, считают физики.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 21:11
Читайте также
В Японии потребовали от США прекратить полёты
Болельщикам запретили проносить российский флаг
Берг: Стриптиз оренбургских чиновников может
Флешмоб по случаю празднования 51-летия Майкла
Эксперты: Россия находится на 26-м месте в списке
ФАС: Главной причиной роста цен на бензин
Стефанию Маликову в соцсетях раскритиковали за
Volkswagen пока не планирует приобрести долю в
Экс-чиновник: Правительства Великобритании и США
В Англии ветеринар пытался продать чужую больную
Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках
В интернете разместили петицию против УДО Семенова
Добавление комментария
Последние новости
24.01, 09:18 На севере Красноярского края в морозы пропали два
24.01, 09:13 В Нижнем Новгороде разыскивается пропавший полтора
24.01, 09:08 Актриса Анна Хилькевич показала подросшую дочь Ариану
24.01, 09:03 Создатель ОС Linux считает защитные патчи Intel «мусором»
24.01, 08:58 Пять человек остаются в критическом состоянии после
24.01, 08:53 Шнуров решил публиковать свои стихи в Telegram
24.01, 08:48 В Японии потребовали от США прекратить полёты военных
24.01, 08:44 В Саратовской области в ДТП с Lada и фурой погибли 4
24.01, 08:39 У берегов Японии 24 января произошло землетрясение
24.01, 08:34 Болельщикам запретили проносить российский флаг на
24.01, 08:28 The New York Times сообщило о смерти американской
24.01, 08:21 В Москве члены семьи умерли один за другим за пять дней
24.01, 08:10 В Красноярском крае автомобильные покрышки крошатся в
24.01, 08:10 Берг: Стриптиз оренбургских чиновников может
24.01, 08:00 Флешмоб по случаю празднования 51-летия Майкла Джексона
24.01, 07:45 В России 25 февраля стартуют продажи премиум-версии
24.01, 07:30 Учёные нашли способ прогнозировать извержения вулканов
24.01, 07:15 Эксперты: Россия находится на 26-м месте в списке лучших
24.01, 07:00 Ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову раскритиковали за
24.01, 06:30 Появились первые фото интерьера БМП К-17 на платформе