Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках
Во вторник, 23 января, Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках по оценкам сервиса Яндекс.Пробки. Сообщается, что движение транспортных средств в городе практически полностью остановилось.
Самая тяжелая ситуация складывалась на улицах Героев Сибиряков и 9 Января. Скорость движения автомобилей на данном участке дороги не превышала 2 километров в час. Пробка зафиксировали в Воронеже во всех районах, но через мосты водохранилища можно было проехать относительно свободно.
Заторы на воронежских дорогах возникли из-за снега и незначительных ДТП на разных участках дороги. Автомобилистам достаточно трудно справиться с управлением из-за того, что дороги в городе скользкие. Также сократилась ширина проезжей части из-за большого скопления снега на обочинах.
Пробки в Воронеже начались еще в утреннее время, когда во время часа пик зафиксировали максимальную загруженность на дорогах. Пассажиры общественного транспорта жалуются, что маршрутки приходят не по графику, поэтому добираться на работу пришлось в переполненных салонах.
Самая тяжелая ситуация складывалась на улицах Героев Сибиряков и 9 Января. Скорость движения автомобилей на данном участке дороги не превышала 2 километров в час. Пробка зафиксировали в Воронеже во всех районах, но через мосты водохранилища можно было проехать относительно свободно.
Заторы на воронежских дорогах возникли из-за снега и незначительных ДТП на разных участках дороги. Автомобилистам достаточно трудно справиться с управлением из-за того, что дороги в городе скользкие. Также сократилась ширина проезжей части из-за большого скопления снега на обочинах.
Пробки в Воронеже начались еще в утреннее время, когда во время часа пик зафиксировали максимальную загруженность на дорогах. Пассажиры общественного транспорта жалуются, что маршрутки приходят не по графику, поэтому добираться на работу пришлось в переполненных салонах.
Автор: Ирина Доброва