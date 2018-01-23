Поклонники отчитали Киркорова за скоростную езду с непристёгнутыми детьми
Поклонники Филиппа Киркорова раскритиковали его за скоростную езду в Майами. Возмущение пользователей вызвал тот факт, что дети находились в салоне непристегнутыми. Видео, на котором можно это заметить певец, разместил на странице личного аккаунта Instagram.
Киркоров отметил, что прекрасно провел выходной. Вместе с детьми он посетил центр творчества и решил поделиться видео и фото из этой поездки. При этом поклонники артиста обратили внимание не только на развлечения, но и на опасности, возникшие в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних.
В комментариях они задали вопросы о причинах отсутствия детских кресел и езды детей в непристегнутом виде. Пользователи подчеркивают, что о таких вещах не стоит забывать ради безопасности младших членов семьи.
Киркоров отметил, что прекрасно провел выходной. Вместе с детьми он посетил центр творчества и решил поделиться видео и фото из этой поездки. При этом поклонники артиста обратили внимание не только на развлечения, но и на опасности, возникшие в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних.
В комментариях они задали вопросы о причинах отсутствия детских кресел и езды детей в непристегнутом виде. Пользователи подчеркивают, что о таких вещах не стоит забывать ради безопасности младших членов семьи.
Автор: Валерий Антонов