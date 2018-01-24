Флешмоб по случаю празднования 51-летия Майкла Джексона признан одним из самых массовых в истории
Эксперты издания «Актуальные новости» на фоне событий с ульяновскими курсантами составили ТОП наиболее ярких флешмобов, которые происходили не только в России, но и в мире. В список попали танцы в здании вокзала, празднование 51-го дня рождения Майкла Джексона, массовые акробатические элементы, выгул собак и многое другое.
Самый массовый танцевальный флешмоб от поклонников Майкла Джексона
Рекордный по своему составу участников флешбом состоялся в Мехико в 2009 году. Так, 29 августа почти 14 тысяч поклонников решили вместе отметить 51-й по счету день рождения легендарного певца Майкла Джексона. Они собрались для исполнения коллективного танца под его хит Thriller.
Моббер для мероприятия выбрал узнаваемый костюм поп-легенды, а значительная часть участников облачилась в наряд зомби.
Танцевальный флешмоб в здании вокзала
В 2010 году члены австралийской благотворительной организации, которая выступала за активный образ жизни, устроили синхронные танцы прямо в здании вокзала Сиднея.
Самый сонный флешмоб
Самый неактивный флешмоб устроили немецкие мобберы из Баден-Бадена. Мероприятие проходило под лозунгом «Спящая красавица и климатическая политика» и в нем приняли участие 40 человек.
Одновременно учащиеся прилегли отдохнуть прямо на проезжей части, чтобы привлечь внимание местных властей к экологическим проблемам, которые вызвали серьёзные климатические изменения.
Флешмоб в стиле «стоп-кадр»
Это мероприятие прошло в марте 2007 году в одном из супермаркетов Манчестера. До заданного времени примерно 50 участников вели себя как обычные покупатели, но потом на удивление случайных свидетелей и продавцов, перешли в режим «стоп-кадра».
«Живые статуи» смогли продержаться около четырех минут на одном месте. К слову, ни один из участников не вышел из заданного положения раньше
Флешмоб с элементами акробатики от беременных женщин
В одном из флешмобов приняли участие беременные женщины, которые продемонстрировали свои акробатические способности. Аналогичные мероприятия прошли в 2008 года в Берлине, Париже и ряде крупных канадских городов.
Эта акция признана поистине пугающей. Однако у смелых танцовщиц была серьёзная цель: акробатические трюки выступали символом бедственного положения женщин, проживающих в странах третьего мира. Там беременные вынуждены рожать самостоятельно да еще и в нестерильных условиях.
Флешмоб-предупреждение от «Гринпис»
Общественность удивил флешмоб, спланированный швейцарскими представителями «Гринпис». Так, несколько сотен участников разбились на группы и сосредоточились по самым людным местам столицы государства. Влившись в толпу, они неожиданно замирали. Случайные очевидцы от их действий впадали в панику, отмечается, что среди наблюдателей были дети и пенсионеры, которым едва ли не потребовалась медицинская помощь.
Отмечается, что целью мероприятие было сказать слово «нет» использованию ядерного оружия
Флешмоб с раздеванием на побережье Мертвого моря
Флешмоб без элементов фильма-катастрофы прошел в сентябре 2012 году на берегу Мертвого моря. Участники хотели напомнить общественность об угрозе высыхания водоема.
За пиар мероприятия отвечал американский фотохудожник Спенсер Туник, который специализировался на обнаженных съёмках. Участники своими действиями смогли привлечь внимание израильского правительство. К слову, властей возмутило поведение людей, однако они не могли вмешаться в проведение акции, поскольку она проходила в субботу. В этот день ортодоксальным евреем запрещается использовать личный транспорт для передвижения, а никакие автобусы в данном направлении не ходили.
Выгул невидимых собак на улицах Нью-Йорка
В 2009 году около 2 тысяч участников арт-коллектива Improve Everywhere (Нью-Йорк) устроили массовый выгул невидимых собак. Один из мобберов рассказал, что наткнулся на настоящие залежи детских игрушек, которые перестали продаваться. Их назвали «ошейниками для невидимых собак».
Жесткая основа поводка и намордника создала иллюзию присутствия незримого питомца. Самые находчивые участники даже инсценировали поведение воображаемых животных.
Флешмоб с зарядом позитива из Челябинска
В сентябре 2008 года жители российского города Челябинск улыбнулись всему миру. В мероприятии приняли участие более девяти тысяч человек, одетых в плащи и бейсболки ярко-желтого цвета. Оно проводилось на центральной площади Революции, в ходе флешмоба присутствующие выстроились в фигуру огромного смайлика.
Знак позитива, диаметр которого составил 75 метров, зафиксировал даже американский спутник. Мобберы своими действиями намеревались попасть в Книгу рекордов Гинесса и стать звездами Сети. Также они хотели поздравить с 43-летием нынешнего премьера Дмитрия Медведева, который тогда занимал должность лидера РФ.
Женский флешмоб «Сбежавшие невесты»
В июне 2013 году в Москве и 12 других городах России прошел флешмоб, получивший название «Сбежавшие невесты». Организатором мероприятия выступил журнал Cosmopolitan.
Отмечается, что участницы покинули своих женихов не в день бракосочетания. Они просто отправились на массовый девичник в своих или взятых напрокат свадебных нарядах.
Самый массовый танцевальный флешмоб от поклонников Майкла Джексона
Рекордный по своему составу участников флешбом состоялся в Мехико в 2009 году. Так, 29 августа почти 14 тысяч поклонников решили вместе отметить 51-й по счету день рождения легендарного певца Майкла Джексона. Они собрались для исполнения коллективного танца под его хит Thriller.
Моббер для мероприятия выбрал узнаваемый костюм поп-легенды, а значительная часть участников облачилась в наряд зомби.
Танцевальный флешмоб в здании вокзала
В 2010 году члены австралийской благотворительной организации, которая выступала за активный образ жизни, устроили синхронные танцы прямо в здании вокзала Сиднея.
Самый сонный флешмоб
Самый неактивный флешмоб устроили немецкие мобберы из Баден-Бадена. Мероприятие проходило под лозунгом «Спящая красавица и климатическая политика» и в нем приняли участие 40 человек.
Одновременно учащиеся прилегли отдохнуть прямо на проезжей части, чтобы привлечь внимание местных властей к экологическим проблемам, которые вызвали серьёзные климатические изменения.
Флешмоб в стиле «стоп-кадр»
Это мероприятие прошло в марте 2007 году в одном из супермаркетов Манчестера. До заданного времени примерно 50 участников вели себя как обычные покупатели, но потом на удивление случайных свидетелей и продавцов, перешли в режим «стоп-кадра».
«Живые статуи» смогли продержаться около четырех минут на одном месте. К слову, ни один из участников не вышел из заданного положения раньше
Флешмоб с элементами акробатики от беременных женщин
В одном из флешмобов приняли участие беременные женщины, которые продемонстрировали свои акробатические способности. Аналогичные мероприятия прошли в 2008 года в Берлине, Париже и ряде крупных канадских городов.
Эта акция признана поистине пугающей. Однако у смелых танцовщиц была серьёзная цель: акробатические трюки выступали символом бедственного положения женщин, проживающих в странах третьего мира. Там беременные вынуждены рожать самостоятельно да еще и в нестерильных условиях.
Флешмоб-предупреждение от «Гринпис»
Общественность удивил флешмоб, спланированный швейцарскими представителями «Гринпис». Так, несколько сотен участников разбились на группы и сосредоточились по самым людным местам столицы государства. Влившись в толпу, они неожиданно замирали. Случайные очевидцы от их действий впадали в панику, отмечается, что среди наблюдателей были дети и пенсионеры, которым едва ли не потребовалась медицинская помощь.
Отмечается, что целью мероприятие было сказать слово «нет» использованию ядерного оружия
Флешмоб с раздеванием на побережье Мертвого моря
Флешмоб без элементов фильма-катастрофы прошел в сентябре 2012 году на берегу Мертвого моря. Участники хотели напомнить общественность об угрозе высыхания водоема.
За пиар мероприятия отвечал американский фотохудожник Спенсер Туник, который специализировался на обнаженных съёмках. Участники своими действиями смогли привлечь внимание израильского правительство. К слову, властей возмутило поведение людей, однако они не могли вмешаться в проведение акции, поскольку она проходила в субботу. В этот день ортодоксальным евреем запрещается использовать личный транспорт для передвижения, а никакие автобусы в данном направлении не ходили.
Выгул невидимых собак на улицах Нью-Йорка
В 2009 году около 2 тысяч участников арт-коллектива Improve Everywhere (Нью-Йорк) устроили массовый выгул невидимых собак. Один из мобберов рассказал, что наткнулся на настоящие залежи детских игрушек, которые перестали продаваться. Их назвали «ошейниками для невидимых собак».
Жесткая основа поводка и намордника создала иллюзию присутствия незримого питомца. Самые находчивые участники даже инсценировали поведение воображаемых животных.
Флешмоб с зарядом позитива из Челябинска
В сентябре 2008 года жители российского города Челябинск улыбнулись всему миру. В мероприятии приняли участие более девяти тысяч человек, одетых в плащи и бейсболки ярко-желтого цвета. Оно проводилось на центральной площади Революции, в ходе флешмоба присутствующие выстроились в фигуру огромного смайлика.
Знак позитива, диаметр которого составил 75 метров, зафиксировал даже американский спутник. Мобберы своими действиями намеревались попасть в Книгу рекордов Гинесса и стать звездами Сети. Также они хотели поздравить с 43-летием нынешнего премьера Дмитрия Медведева, который тогда занимал должность лидера РФ.
Женский флешмоб «Сбежавшие невесты»
В июне 2013 году в Москве и 12 других городах России прошел флешмоб, получивший название «Сбежавшие невесты». Организатором мероприятия выступил журнал Cosmopolitan.
Отмечается, что участницы покинули своих женихов не в день бракосочетания. Они просто отправились на массовый девичник в своих или взятых напрокат свадебных нарядах.
Автор: Валерия Орлова