Стефанию Маликову в соцсетях раскритиковали за роскошную жизнь
Пользователи соцсетей раскритиковали 17-летнюю Стефанию Маликову за демонстрацию роскошного образа жизни. Она является студенткой МГИМО факультета журналистики.
В своё свободное время девушка посещает разного рода светские мероприятия, во время которых демонстрирует дорогостоящие украшения и наряды. Не так давно на странице собственного аккаунта в Instagram она показала снимок из магазина электронной техники в ЦУМе.
На фото она была одета в босоножки и джинсовый костюм. Как отмечают пользователи, она настолько хорошо выглядит по причине рождения в богатой семье. Хейтеры подчеркивают, что Стефании Маликовой стоит освободить место в ВУЗе, поскольку она уже имеет достаточно для развития собственной карьеры, а позиция пригодится другим «умным и перспективным» соискателям.
В своё свободное время девушка посещает разного рода светские мероприятия, во время которых демонстрирует дорогостоящие украшения и наряды. Не так давно на странице собственного аккаунта в Instagram она показала снимок из магазина электронной техники в ЦУМе.
На фото она была одета в босоножки и джинсовый костюм. Как отмечают пользователи, она настолько хорошо выглядит по причине рождения в богатой семье. Хейтеры подчеркивают, что Стефании Маликовой стоит освободить место в ВУЗе, поскольку она уже имеет достаточно для развития собственной карьеры, а позиция пригодится другим «умным и перспективным» соискателям.
Автор: Валерий Антонов