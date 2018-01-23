В Воронеже вооружённый ножом мужчина, ограбив салон микрозаймов, вежливо попрощался с сотрудницами
Правоохранители Воронежа разыскивают мужчину, ограбившего сегодня, 23 января, салон микрозаймов. Злоумышленник совершил преступление, вооружившись ножом, а, получив желаемое, вежливо попрощался с сотрудницами учреждения.
По словам подвергшихся нападению девушек, одна из которых проходила стажировку в офисе организации, пришедший мужчина не вызвал никаких опасений, пока в определённый момент не достал нож и не начал угрожать. Шокированные сотрудницы отдали грабителю все денежные средства, после чего тот спокойно покинул салон микрозаймов, не забыв сказать «до свидания», а уже на улице пустился в бег.
Уточняется, на мужчине были надеты голубая куртка с серыми вставками и чёрные брюки. Полиция Воронежа пока не прокомментировала инцидент.
О дерзком ограблении женщины на улице Ростова сообщали на днях «Актуальные новости».
По словам подвергшихся нападению девушек, одна из которых проходила стажировку в офисе организации, пришедший мужчина не вызвал никаких опасений, пока в определённый момент не достал нож и не начал угрожать. Шокированные сотрудницы отдали грабителю все денежные средства, после чего тот спокойно покинул салон микрозаймов, не забыв сказать «до свидания», а уже на улице пустился в бег.
Уточняется, на мужчине были надеты голубая куртка с серыми вставками и чёрные брюки. Полиция Воронежа пока не прокомментировала инцидент.
О дерзком ограблении женщины на улице Ростова сообщали на днях «Актуальные новости».
Автор: Воробьева Алина