Ученые: Галактика Млечный путь в будущем столкнется с туманностью Андромеды
Галактика Млечный путь в будущем может столкнуться с туманностью Андромеды. При апокалипсисе Солнце преобразуется в огромное ядерное тепловое ядро и сожжёт всё живое.
Согласно наблюдений российских специалистов, траектория движения двух гигантских объектов совпадёт в определенной точке координат во Вселенной. Как полагают астрофизики, туманность Андромеды и Млечный путь постоянно сближаются. Это может привести в итоге к полному разрушению обеих структур вследствие вхождения друг в друга. Специалисты полагают, что до времени столкновения осталось 1,17 млрд лет.
На протяжение данного времени Земля и Солнце также сблизятся. Подобный эффект вызовет необратимые последствия, светило превратится в источник огня и сожжёт всё живое вокруг себя.
Согласно наблюдений российских специалистов, траектория движения двух гигантских объектов совпадёт в определенной точке координат во Вселенной. Как полагают астрофизики, туманность Андромеды и Млечный путь постоянно сближаются. Это может привести в итоге к полному разрушению обеих структур вследствие вхождения друг в друга. Специалисты полагают, что до времени столкновения осталось 1,17 млрд лет.
На протяжение данного времени Земля и Солнце также сблизятся. Подобный эффект вызовет необратимые последствия, светило превратится в источник огня и сожжёт всё живое вокруг себя.
Автор: Семен Зайцев