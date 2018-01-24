В Сети появились первые шпионские фото нового большого внедорожника Kia
В Сеть просочились первые шпионские фото нового большого внедорожника южнокорейского автобренда Kia Motors Corporation. Его прототип, кроссовер Telluride, презентовали в 2016 году в американском городе Детройт.
На данный момент новый большой внедорожник от Kia проходит дорожные испытания. Рассмотрев появившиеся в Сети фото, эксперты констатировали, что внешне новинка схожа с концептом Telluride: в частности, у них одинаковые массивные фары прямоугольной формы, крупные бампера и подобная линия остекления.
Имеется информация, что разработчики Kia использовали в паркетнике ту же платформу, что и в 3-рядном кроссе Sorento Prime, однако новинка существенно превосходит его по габаритам, которые у прототипа составляют 5x2x1,8 метра с колёсной базой в 3 метра.
В качестве силовой установки Kia Telluride предусматривался гибридный агрегат, состоящий из атмосферного 3,5-литрового V6 и электромотора, общая мощность достигала 400 л/с при среднем расходе топлива на сотню километров до 8 литров.
На данный момент новый большой внедорожник от Kia проходит дорожные испытания. Рассмотрев появившиеся в Сети фото, эксперты констатировали, что внешне новинка схожа с концептом Telluride: в частности, у них одинаковые массивные фары прямоугольной формы, крупные бампера и подобная линия остекления.
Имеется информация, что разработчики Kia использовали в паркетнике ту же платформу, что и в 3-рядном кроссе Sorento Prime, однако новинка существенно превосходит его по габаритам, которые у прототипа составляют 5x2x1,8 метра с колёсной базой в 3 метра.
В качестве силовой установки Kia Telluride предусматривался гибридный агрегат, состоящий из атмосферного 3,5-литрового V6 и электромотора, общая мощность достигала 400 л/с при среднем расходе топлива на сотню километров до 8 литров.
Автор: Воробьева Алина