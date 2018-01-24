Появились первые фото интерьера БМП К-17 на платформе «Бумеранг»
Новейшая колесная БМП К-17, созданная в РФ на платформе «Бумеранг», остается наиболее загадочной среди линейки перспективной техники. Информация о продуктах военпрома линеек «Армата», «Коалиция», «Курганец» распространена в гораздо большей степени. Помимо участия в парадах, нижегородские боевые машины появлялись исключительно на интернациональном мероприятии «Армия-2017».
При этом многие вопросы остаются без ответа по сей день. Известно, что часть особенностей перспективной колесной платформы может быть раскрыта в преддверии Дня защитника Отечества.
Предполагается, что техника на базе платформы «Бумеранг» сможет существенно повысить боеспособность российских войск. По этой причине многие выразили интерес к БМП К-17
При этом многие вопросы остаются без ответа по сей день. Известно, что часть особенностей перспективной колесной платформы может быть раскрыта в преддверии Дня защитника Отечества.
Предполагается, что техника на базе платформы «Бумеранг» сможет существенно повысить боеспособность российских войск. По этой причине многие выразили интерес к БМП К-17
Автор: Валерий Антонов