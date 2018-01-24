В Красноярском крае автомобильные покрышки крошатся в 50-градусный мороз
В Красноярском крае автомобильные покрышки крошатся из-за 50-градусного мороза. В Ванкоре колесо поломалось по причине аномального холода. После попытки заменить его, оно попросту разрушилось на части.
Автомобилисты продемонстрировали, что именно случилось с резиной. Камера оказалась разрушена от легкого пинка ногой. Часть пользователей выразила сомнения в качестве использованной резины.
При этом эксперты отметили, что резиновые покрышки не предназначены для эксплуатации в подобных условиях. Европейские продукты не способны выдержать такую температуру. Рекордные показатели использования некоторых специализированных шин дают возможность ездить при -59 градусах.
Автомобилисты продемонстрировали, что именно случилось с резиной. Камера оказалась разрушена от легкого пинка ногой. Часть пользователей выразила сомнения в качестве использованной резины.
При этом эксперты отметили, что резиновые покрышки не предназначены для эксплуатации в подобных условиях. Европейские продукты не способны выдержать такую температуру. Рекордные показатели использования некоторых специализированных шин дают возможность ездить при -59 градусах.
Автор: Валерий Антонов