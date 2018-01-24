ФАС: Главной причиной роста цен на бензин являются налоги
На российских АЗС стоимость одного литра топлива на 65% состоит из налогов. Решения Министерства финансов РФ неоднократно влекло за собой увеличение ставок акцизов на различные виды ГСМ.
Согласно информации, представленной Федеральной антимонопольной службой (ФАС), госрегулирование стоимости топлива не предусмотрено. Ценообразование ГСМ определяется влиянием рыночного механизма при наличии конкуренции. На увеличение стоимости бензинов и дизтоплива влияет динамика мировых цен, инфляционные процессы в экономике РФ, а также увеличение отраслевых издержек. Ведомство акцентирует внимание, что активное влияние на рост топлива оказывает налоговая динамика. Следует учитывать и наличие сезонного спроса.
Отдельно указывается на плановые ремонты и профилактику, проводимые на российских НПЗ, и темпы производства топлива компаниями. Необходимо учитывать условия мелкооптовой реализации, включая наличие и недостаток свободных емкостей, предназначенных для накопления топлива и создания резервов.
Согласно информации, представленной Федеральной антимонопольной службой (ФАС), госрегулирование стоимости топлива не предусмотрено. Ценообразование ГСМ определяется влиянием рыночного механизма при наличии конкуренции. На увеличение стоимости бензинов и дизтоплива влияет динамика мировых цен, инфляционные процессы в экономике РФ, а также увеличение отраслевых издержек. Ведомство акцентирует внимание, что активное влияние на рост топлива оказывает налоговая динамика. Следует учитывать и наличие сезонного спроса.
Отдельно указывается на плановые ремонты и профилактику, проводимые на российских НПЗ, и темпы производства топлива компаниями. Необходимо учитывать условия мелкооптовой реализации, включая наличие и недостаток свободных емкостей, предназначенных для накопления топлива и создания резервов.
Автор: Семен Зайцев