Ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову раскритиковали за сравнение женщин с пакетиками чая
Пользователи Сети обрушили на ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову шквал критики за её сравнение женщин с пакетиками чая. Экс-солистка «Блестящих» оставила высказывание супруги 32-го американского президента Элеоноры Рузвельт под одним из своих фото в Instagram, однако некоторые фолловеры сочли цитату прошедшего века неприемлемой для современных представительниц слабого пола.
«Женщина – как пакетик чая. О том, насколько она крепка, можно судить лишь после её попадания в кипяток», – имела неосторожность поделиться мудростью Ольга Орлова. Рассуждение Элеоноры Рузвельт подразумевало непростые жизненные испытания, выпадающие на долю прекрасной половины человечества, но часть интернет-публики восприняла метафору, переданную эстрадной певицей, как личное оскорбление. По мнение обиженных подписчиц Instagram, в современном мире сравнение женщин с чайными пакетиками ассоциируется не с их крепким духом, а с одноразовым использованием.
В аккаунте Instagram Ольги Орловой поклонники попросили ведущую телепроекта «Дом-2» прекратить использование подобных цитат во избежание скандалов.
Ранее Ольга Орлова поставила на место недоброжелателей, критиковавших её работу на телестройке.
«Женщина – как пакетик чая. О том, насколько она крепка, можно судить лишь после её попадания в кипяток», – имела неосторожность поделиться мудростью Ольга Орлова. Рассуждение Элеоноры Рузвельт подразумевало непростые жизненные испытания, выпадающие на долю прекрасной половины человечества, но часть интернет-публики восприняла метафору, переданную эстрадной певицей, как личное оскорбление. По мнение обиженных подписчиц Instagram, в современном мире сравнение женщин с чайными пакетиками ассоциируется не с их крепким духом, а с одноразовым использованием.
В аккаунте Instagram Ольги Орловой поклонники попросили ведущую телепроекта «Дом-2» прекратить использование подобных цитат во избежание скандалов.
Ранее Ольга Орлова поставила на место недоброжелателей, критиковавших её работу на телестройке.
Автор: Воробьева Алина