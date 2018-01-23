Нора Мерк отказалась выступать за сборную Норвегии по гандболу после публикации её интимных фото
Хакеры похитили интимные снимки норвежской гандболистки Нора Мерк. Спортсменка заявила о прекращении выступлений в составе национальной команды по причине нежелания уверенности, что ее интимные фото распространяются с участием других членов сборной.
При этом она отмечает, что Федерация гандбола Норвегии знает обо всем, что происходит, но продолжает попытки «замять дело».
«Это вторжение в мою приватную жизнь создало во мне страх, чувство тревожности и расстройство. Когда все произошло, я посчитала, что лучше приобрести билет и отправиться в иную часть света вплоть до Рождества, однако в этом случае сделавший это станет победителем. Ни один идиот не станет разрушать мою мечту быть лучшей гандболисткой в мире», – цитируют СМИ слова Мерк.
В национальной федерации Норвегии факт распространения снимков игроками женской сборной отрицают. В то же время, некоторые из подруг Мерк сознались, что у них имелись на ПК интимные кадры с коллегой.
При этом она отмечает, что Федерация гандбола Норвегии знает обо всем, что происходит, но продолжает попытки «замять дело».
«Это вторжение в мою приватную жизнь создало во мне страх, чувство тревожности и расстройство. Когда все произошло, я посчитала, что лучше приобрести билет и отправиться в иную часть света вплоть до Рождества, однако в этом случае сделавший это станет победителем. Ни один идиот не станет разрушать мою мечту быть лучшей гандболисткой в мире», – цитируют СМИ слова Мерк.
В национальной федерации Норвегии факт распространения снимков игроками женской сборной отрицают. В то же время, некоторые из подруг Мерк сознались, что у них имелись на ПК интимные кадры с коллегой.
Автор: Валерий Антонов