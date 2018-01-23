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Нора Мерк отказалась выступать за сборную Норвегии по гандболу после публикации её интимных фото
Хакеры похитили интимные снимки норвежской гандболистки Нора Мерк. Спортсменка заявила о прекращении выступлений в составе национальной команды по причине нежелания уверенности, что ее интимные фото распространяются с участием других членов сборной.

Нора Мерк отказалась выступать за сборную Норвегии по гандболу после публикации её интимных фото


При этом она отмечает, что Федерация гандбола Норвегии знает обо всем, что происходит, но продолжает попытки «замять дело».

«Это вторжение в мою приватную жизнь создало во мне страх, чувство тревожности и расстройство. Когда все произошло, я посчитала, что лучше приобрести билет и отправиться в иную часть света вплоть до Рождества, однако в этом случае сделавший это станет победителем. Ни один идиот не станет разрушать мою мечту быть лучшей гандболисткой в мире», – цитируют СМИ слова Мерк.

В национальной федерации Норвегии факт распространения снимков игроками женской сборной отрицают. В то же время, некоторые из подруг Мерк сознались, что у них имелись на ПК интимные кадры с коллегой.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 21:45
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