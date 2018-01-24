Эксперты: Россия находится на 26-м месте в списке лучших стран мира
Россия поднялась в рейтинге лучших государств мира 2018 года, который составлен журналом US News & World Report. Одну из наиболее высоких оценок (26-е место) РФ получила благодаря показателям военной мощи и политическому влиянию.
Авторы исследования провели соцопрос 21 тыс. респондентов, проживающих в 36 странах. В выборку включили представителей бизнес-элит и обычных граждан. Респонденты отвечали на вопрос, какое из предложенных 65 качеств наиболее всего подходит тому или иному государству. Вслед за этим оценки складывались, после чего распределялись на девять категорий: сила и влияние власти, уровень жизни населения, развитие предпринимательства и экономическое развитие государства. Помимо этого, учитывались культурное влияние, историческое наследие, гражданское общество, открытость для бизнеса и туризм.
Всего в рейтинг были вошли 80 государств, на первом месте определена Швейцария, на втором – Канада. На третьей позиции находится Германия. Медиа-издание US News & World Report составило ежегодный рейтинг при поддержке Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете и консалтинговой компании BAV Consulting.
Авторы исследования провели соцопрос 21 тыс. респондентов, проживающих в 36 странах. В выборку включили представителей бизнес-элит и обычных граждан. Респонденты отвечали на вопрос, какое из предложенных 65 качеств наиболее всего подходит тому или иному государству. Вслед за этим оценки складывались, после чего распределялись на девять категорий: сила и влияние власти, уровень жизни населения, развитие предпринимательства и экономическое развитие государства. Помимо этого, учитывались культурное влияние, историческое наследие, гражданское общество, открытость для бизнеса и туризм.
Всего в рейтинг были вошли 80 государств, на первом месте определена Швейцария, на втором – Канада. На третьей позиции находится Германия. Медиа-издание US News & World Report составило ежегодный рейтинг при поддержке Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете и консалтинговой компании BAV Consulting.
Автор: Семен Зайцев