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В России 25 февраля стартуют продажи премиум-версии безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2
Стало известно о старте 25 февраля в России продаж премиум-версии безрамочного мобильного телефона Mi Mix 2. Смартфон Mi Mix 2 SE заключён в керамический белый корпус, камера и сканер обрамлены золотом.

В России 25 февраля стартуют продажи премиум-версии безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2


В обычном Xiaomi Mi Mix 2 также используется керамика для изготовления корпуса, дополняясь рамкой из алюминия, но премиум-трансформацию разработчики выполнили, применяя технику unibody. Для потребителей из РФ Xiaomi Mi Mix 2 оценен в $1,8 тысячи. За указанную сумму покупатель получит устройство с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Премиальный аппарат Xiaomi Mi Mix 2 SE, стоимость которого пока не оглашена, оснащён 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Предварительно, продажи смартфона на территории России стартуют с 25 января.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о дешёвом аналоге аппарата Xiaomi Mi Mix 2 от разработчиков BLUBOO.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 07:45
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