Берг: Стриптиз оренбургских чиновников может претендовать на премию Дарвина
Стриптиз Оренбургских чиновников, решивших поддержать ульяновских курсантов, может претендовать только на премию господина Чарльза Дарвина. Такими словами прокомментировал вирусное видео губернатор Юрий Берг.
После просмотра ролика глава Оренбуржья сразу принял решение и подписал указ об увольнении сотрудников, задействованных в создании клипа. Для государственных служащих, которыми как раз являются министр охотничьего и лесного хозяйства и его помощники, подобное поведение недопустимо.
«Ульяновские курсанты, наделавшие много шума, молодые и глупые, поэтому на их выходку закрыть глаза можно. Почтенные министры в возрасте вести себя так не должны. Я предлагаю им подать заявку на премию Дарвина», - сказал Берг.
Ранее курсантов поддержали пенсионерки.
После просмотра ролика глава Оренбуржья сразу принял решение и подписал указ об увольнении сотрудников, задействованных в создании клипа. Для государственных служащих, которыми как раз являются министр охотничьего и лесного хозяйства и его помощники, подобное поведение недопустимо.
«Ульяновские курсанты, наделавшие много шума, молодые и глупые, поэтому на их выходку закрыть глаза можно. Почтенные министры в возрасте вести себя так не должны. Я предлагаю им подать заявку на премию Дарвина», - сказал Берг.
Ранее курсантов поддержали пенсионерки.
Автор: Джанабилова Татьяна П