В Москве члены семьи умерли один за другим за пять дней
В Москве члены одной семьи, состоящей из трех человек, умерли один за другим за пять дней. Причины трагической цепочки событий, начавшейся 19 января в Бутово, выясняли местные СМИ.
Сообщается, 19 января скончалась 61-летняя женщина, инфицированная гепатитом. Ее смерть наступила из-за запущенного цирроза печени, не поддающегося лечению. Спустя двое суток из жизни ушел ее парализованный муж-ровесник, перенесший ранее два инфаркта.
Тела родителей обнаружили 29-летний сын. Мужчина был простужен и переносил заболевание на ногах. В результате у него развилось осложнении в виде двусторонней пневмонии, приведшее к смерти.
Ранее в столице за рулем скончался водитель автобуса.
Сообщается, 19 января скончалась 61-летняя женщина, инфицированная гепатитом. Ее смерть наступила из-за запущенного цирроза печени, не поддающегося лечению. Спустя двое суток из жизни ушел ее парализованный муж-ровесник, перенесший ранее два инфаркта.
Тела родителей обнаружили 29-летний сын. Мужчина был простужен и переносил заболевание на ногах. В результате у него развилось осложнении в виде двусторонней пневмонии, приведшее к смерти.
Ранее в столице за рулем скончался водитель автобуса.
Автор: Джанабилова Татьяна П