Болельщикам запретили проносить российский флаг на трибуны во время Игр-2018 в Корее
В МОК запретили зрителям проносить на занимаемые ими трибуны флаги тех государств, которые не допущены к участию в предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане, в том числе России. На соревнования россияне выйдут под особым статусом «спортсмены-олимпийцы».
По имеющимся данным, символику также запрещено проносить на тренировочные объекты ОИ-2018. Спортсмены-одиночники примут участие в Играх под олимпийским флагом.
В декабре прошедшего года в МОК было принято решение, что россияне, в крови которых специалисты не выявили допинг, могут принять участие в зимней Олимпиаде, однако они выйдут на соревнования не под российским флагом. Отметим, что Игры в Южной Корее состоятся с 9 по 25 февраля.
По имеющимся данным, символику также запрещено проносить на тренировочные объекты ОИ-2018. Спортсмены-одиночники примут участие в Играх под олимпийским флагом.
В декабре прошедшего года в МОК было принято решение, что россияне, в крови которых специалисты не выявили допинг, могут принять участие в зимней Олимпиаде, однако они выйдут на соревнования не под российским флагом. Отметим, что Игры в Южной Корее состоятся с 9 по 25 февраля.
Автор: Валерия Орлова