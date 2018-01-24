The New York Times сообщило о смерти американской писательницы Урсулы Ле Гуин
Американское издание The New York Times опубликовало новость о смерти писательницы в жанре фантастики, а также фэнтези Урсулы Крёбер Ле Гуин. Она написала множество детских книг, стихов, романов.
The New York Times узнало о смерти писательницы со слов ее сына Тео, он не сказал, чем болела мать, но несколько месяцев чувствовала она себя не важно. Она умерла в возрасте 88 лет.
Урсула Крёбер Ле Гуин написала такие произведения, как «На иных ветрах», «Волшебник Земноморья», «Правило имен», «Гробницы Атуана», «Освобождающее заклятье».
The New York Times узнало о смерти писательницы со слов ее сына Тео, он не сказал, чем болела мать, но несколько месяцев чувствовала она себя не важно. Она умерла в возрасте 88 лет.
Урсула Крёбер Ле Гуин написала такие произведения, как «На иных ветрах», «Волшебник Земноморья», «Правило имен», «Гробницы Атуана», «Освобождающее заклятье».
Автор: Северов Андрей