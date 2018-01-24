В Саратовской области в ДТП с Lada и фурой погибли 4 человека
В Саратовской области на автомагистрали столкнулись Lada 110 и фура Volvo. Все 4 человека, находившиеся в «легковушке», скончались на месте ДТП.
Данную информацию, ссылаясь на представителей регионального управления ГИБДД, обнародовало издание RT. Предварительно, водитель Lada 110, на вид которому было около 30 лет, не пропустил на автодороге грузовую иномарку Volvo, в результате чего произошло столкновение. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают личности 4 погибших.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, как в Саратовской области электропоезд протаранил Jeep.
Данную информацию, ссылаясь на представителей регионального управления ГИБДД, обнародовало издание RT. Предварительно, водитель Lada 110, на вид которому было около 30 лет, не пропустил на автодороге грузовую иномарку Volvo, в результате чего произошло столкновение. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают личности 4 погибших.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, как в Саратовской области электропоезд протаранил Jeep.
Автор: Воробьева Алина