У берегов Японии 24 января произошло землетрясение магнитудой 5,7
24 января, около 06:15 мск, у берегов Японии зафиксированы мощные, длительные подземные толчки. Сила землетрясения достигла магнитуды в 5,7 баллов. Сведения появились на сайте АСФ ФИЦ ЕГС РАН.
Сообщается, эпицентр залегал в водах Филиппинского моря, в 206-ти километрах на запад от Бонинского острова Титидзима. Землетрясение классифицируется, как очень сильное. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.
Стоит отметить, что в группу Бонинских островов входят 40 земель, находящихся между Японией и Мариинскими островами.
Напомним, вчера землетрясение произошло у берегов Аляски.
Сообщается, эпицентр залегал в водах Филиппинского моря, в 206-ти километрах на запад от Бонинского острова Титидзима. Землетрясение классифицируется, как очень сильное. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.
Стоит отметить, что в группу Бонинских островов входят 40 земель, находящихся между Японией и Мариинскими островами.
Напомним, вчера землетрясение произошло у берегов Аляски.
Автор: Джанабилова Татьяна П