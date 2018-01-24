В Японии потребовали от США прекратить полёты военных вертолётов после посадки на Окинаве
Ицунори Онодэра, министр обороны Японии, потребовал от США, что было дано распоряжение о прекращении полётов военных вертолетов. Отмечается, что один из них совершил вынужденную посадку в Окинаве.
«Это уже слишком», - заявил лава оборонного ведомства. Онодэра подчеркнул, что только в январе нынешнего года подобные инциденты случались три раза, это вызвало критику со стороны японского руководства.
Ранее Таро Коно, глава внешнеполитического ведомства страны Восходящего солнца в ходе разговора с послом Штатов по телефону Уильямом Хакерти сделал ему представление в связи с инцидентами военной авиации США, произошедшими в префектуре Окинава.
«Это уже слишком», - заявил лава оборонного ведомства. Онодэра подчеркнул, что только в январе нынешнего года подобные инциденты случались три раза, это вызвало критику со стороны японского руководства.
Ранее Таро Коно, глава внешнеполитического ведомства страны Восходящего солнца в ходе разговора с послом Штатов по телефону Уильямом Хакерти сделал ему представление в связи с инцидентами военной авиации США, произошедшими в префектуре Окинава.
Автор: Валерия Орлова