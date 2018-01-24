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Шнуров решил публиковать свои стихи в Telegram
Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил размещать свои стихи на своем аккаунте в Telegram. Такое решение он принял в связи с блокировкой публикаций в его профиле в Instagram.

Шнуров решил публиковать свои стихи в Telegram


По словам Шнурова, администрация социальной сети удаляет посты на основании жалоб так называемых доброжелателей. Музыкант предположил, что видимо некоторых пользователей настолько раздражают его творения, поэтому им не лень «стучать».

Шнуров не любит навязываться и навязывать людям что-либо, поэтому все свои рифмованные стихи отныне будет публиковать в Telegram, чтобы не смущать таких ранимых и нежных юзеров Instagram.

В комментариях некоторые пользователи расстроила эта новость, ведь большинство из них следят за творчеством фронтмена «Ленинград» именно в Instagram. Однако нашлись и те, кто поддержал Шнурова в его решении.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:53
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