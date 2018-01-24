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exclusive / Технологии

Создатель ОС Linux считает защитные патчи Intel «мусором»
Создатель ОС Linux Линус Торвальдс считает защитные патчи, выпущенные компанией Intel, «мусором». Обновление не решает проблемы и борется с симптомами взлома процессоров. Сведения появились в издании The Next Web.

Создатель ОС Linux считает защитные патчи Intel «мусором»


Во время разговора с инженером Amazon Дэвидом Вудхаусом Торвальдс затронул тему киберпреступности. Выпуская бесполезные патчи, программисты никогда не смогут защитить от взлома «железо». Чтобы предоставить пользователям надежную защиту, нужно искать корень проблемы.

«Мы знаем мнение основателя Linux и серьезно его восприняли, поскольку при ведении бизнеса важно смотреть на себя со стороны, слушая, что о наших продуктах думают коллеги. Мы сотрудничаем с компанией Торвальдса, в том числе в области разработки ПО», - прокомментировали в Intel.

Напомним, в начале года юзеры выяснили, что при использовании особенности чипсетов ARM, AMD, Intel можно взломать любое устройство. Производители отреагировали на данные об уязвимости и выпустили обновления для защиты, но и оно оказалось ненадежным.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:03
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