Пять человек остаются в критическом состоянии после стрельбы в школе в Кентукки
Состояние пяти человек после стрельбы в школе Кентукки остается критическим. Инцидент был зафиксирован в средней школе округа Маршалл в США. Об этом сообщили в местной полиции.
«Пять учеников находятся в критическом состоянии», — говорится в официальном заявлении. Отмечается, что стрелок уже задержан, сотрудники правоохранительных органов предъявят злоумышленнику обвинения в двух убийствах и множественных покушениях.
В результате ЧП погибли два человека. Также сообщения, что ранения получили 19 человек.
«Пять учеников находятся в критическом состоянии», — говорится в официальном заявлении. Отмечается, что стрелок уже задержан, сотрудники правоохранительных органов предъявят злоумышленнику обвинения в двух убийствах и множественных покушениях.
В результате ЧП погибли два человека. Также сообщения, что ранения получили 19 человек.
Автор: Валерия Орлова