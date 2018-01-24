В Сети появились шпионские кадры пикапа GMC Sierra
В Сети появились шпионские кадры пикапа GMC Sierra, выведенного разработчиками на тесты. Среднеразмерный автомобиль после рестайлинга приобрел новый дизайн, не имеющий ничего общего с Chevrolet Silverado.
Разработчики отошли от дизайна Silverado, превратив Sierra в роскошный, удлиненный автомобиль с округлыми формами. Его «старший брат», представленный официально, сохранил более «квадратный» вид.
Обе модели под капотом имеют силовую установку объемом в 5,4 или 6,2 литров или 6-цилиндровый мотор объемом на 3 литра. Автомобили в базе дополнит 6-АКПП, топовые модели – 10-АКПП.
Специалисты General Motors надеются, что обновленная Sierra поможет вернуть бренду былую популярность, которая на рынке США стремительно падает, не выдерживая конкуренции с более дешевым Ram и Ford F-Series.
Разработчики отошли от дизайна Silverado, превратив Sierra в роскошный, удлиненный автомобиль с округлыми формами. Его «старший брат», представленный официально, сохранил более «квадратный» вид.
Обе модели под капотом имеют силовую установку объемом в 5,4 или 6,2 литров или 6-цилиндровый мотор объемом на 3 литра. Автомобили в базе дополнит 6-АКПП, топовые модели – 10-АКПП.
Специалисты General Motors надеются, что обновленная Sierra поможет вернуть бренду былую популярность, которая на рынке США стремительно падает, не выдерживая конкуренции с более дешевым Ram и Ford F-Series.
Автор: Джанабилова Татьяна П