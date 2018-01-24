Актриса Анна Хилькевич показала подросшую дочь Ариану
Известная актриса Анна Хилькевич опубликовала фотографию с подросшей дочерью Арианой. Сейчас семейство находится на отдыхе в солнечном Таиланде. Соответствующий снимок был обнародован в социальной сети Instagram.
«Классные яхты и стройные девушки» - подписала публикацию Хилькевич.
На фото Хилькевич и ее 2-летняя дочь лежат на яхте, при этом на них надеты одинаковые совместные купальники. Они украшены забавным принтом в виде собаки. Маленькая Ариана не смотрит в кадр, однако девочка на фото получилась очень мило.
Анна Хилькевич с мужем и дочерью отдыхают в Пхукете уже вторую недели. Звезда «Универа» признается, что ей совсем не хочется возвращаться в заснеженную Москву, однако пока семейство и не планирует покидать Таиланд.
Поклонники Хилькевич оценили новую публикацию знаменитости. Они отметили, что ее дочь Ариана очень подросла и ведет себя как настоящая леди. Пост актрисы за непродолжительное время собрал огромное количество лайков и комментариев.
Отметим, что в этом году в Таиланд отправились множество российских знаменитостей, среди которых Ольга Бузова, Тимур Батрутдиной, Михаил Галустян и другие.
«Классные яхты и стройные девушки» - подписала публикацию Хилькевич.
На фото Хилькевич и ее 2-летняя дочь лежат на яхте, при этом на них надеты одинаковые совместные купальники. Они украшены забавным принтом в виде собаки. Маленькая Ариана не смотрит в кадр, однако девочка на фото получилась очень мило.
Анна Хилькевич с мужем и дочерью отдыхают в Пхукете уже вторую недели. Звезда «Универа» признается, что ей совсем не хочется возвращаться в заснеженную Москву, однако пока семейство и не планирует покидать Таиланд.
Поклонники Хилькевич оценили новую публикацию знаменитости. Они отметили, что ее дочь Ариана очень подросла и ведет себя как настоящая леди. Пост актрисы за непродолжительное время собрал огромное количество лайков и комментариев.
Отметим, что в этом году в Таиланд отправились множество российских знаменитостей, среди которых Ольга Бузова, Тимур Батрутдиной, Михаил Галустян и другие.
Автор: Валерия Орлова