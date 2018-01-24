На севере Красноярского края в морозы пропали два школьника
Два школьника пропали на севере Красноярского края в морозы. К их поискам сотрудники полиции приступили в среду, 24 января.
В правоохранительные органы обратилась жительница населенного пункта Дудинка, которая сообщила, что накануне утром ее сын 2004 года рождения ушел в школу, однако домой не вернулся. Еще один мужчина рассказал, что после уроков не пришла его 12-летняя дочь.
На поиск детей уже ориентированы наружные наряды полиции, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, оперативные службы. Этот процесс затруднен из-за низкой температуры воздуха, поскольку ночью столбики термометра показывают 35 градусов со знаком минус.
В правоохранительные органы обратилась жительница населенного пункта Дудинка, которая сообщила, что накануне утром ее сын 2004 года рождения ушел в школу, однако домой не вернулся. Еще один мужчина рассказал, что после уроков не пришла его 12-летняя дочь.
На поиск детей уже ориентированы наружные наряды полиции, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, оперативные службы. Этот процесс затруднен из-за низкой температуры воздуха, поскольку ночью столбики термометра показывают 35 градусов со знаком минус.
Автор: Валерия Орлова