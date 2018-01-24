В Нижнем Новгороде разыскивается пропавший полтора месяца назад 44-летний мужчина
В Нижнем Новгороде родными и общественниками разыскивается пропавший полтора месяца назад 44-летний мужчина. Сообщение появилось на сайте спасательно-поискового отряда «Волонтер».
В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, черные ботинки, кепку. Приметы: карие глаза, светло-русые волосы, при росте 182 см худощавое телосложение, над бровью расположен заметный шрам. 7 декабря человека, подходящего под описание, видели в Ленинском районе, на площади Комсомольской.
Волонтеры просят неравнодушных к чужой судьбе людей помочь в поиске мужчины и сообщить любую информацию полицейским по телефону «02».
Ранее в Нижем Новгороде нашли пропавшего ребенка.
В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, черные ботинки, кепку. Приметы: карие глаза, светло-русые волосы, при росте 182 см худощавое телосложение, над бровью расположен заметный шрам. 7 декабря человека, подходящего под описание, видели в Ленинском районе, на площади Комсомольской.
Волонтеры просят неравнодушных к чужой судьбе людей помочь в поиске мужчины и сообщить любую информацию полицейским по телефону «02».
Ранее в Нижем Новгороде нашли пропавшего ребенка.
Автор: Джанабилова Татьяна П