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Компания Jeep презентовала чёрный внедорожник Grand Cherokee S со спортивной подвеской
Компания Jeep презентовала спецверсию внедорожника Grand Cherokee, призванную пополнить европейскую линейку модели. В названии новинки добавлена приставка S. Отличием паркетника от стандартных авто стала спортивная подвеска и полностью чёрная отделка экстерьера, не предполагающая иных вариантов цветовой гаммы.

Компания Jeep презентовала чёрный внедорожник Grand Cherokee S со спортивной подвеской


Кроме того, разработчики увеличили в Grand Cherokee S колёсные диски до 20 дюймов, затемнили решётку воздухозаборника в переднем бампере, тонировали стёкла, окантовав их «чёрным хромом», и оснастили двойным выхлопом с парубками такого же цвета. Спецверсия внедорожника получила также систему мультимедиа с сенсорным экраном на 8,4 дюйма, который поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистему Alpine с опцией шумоподавления, панорамную крышу, сидения с вентиляцией и подогревом. Для отделки салона специалисты использовали чёрное дерево, металл и тонкую натуральную полуанилиновую кожу.

Кроме того, в перечень комплектации Jeep Grand Cherokee S входят системы Quadra-Drive II и Selec-Terrain с 5-ю рабочими режимами. Среди двигателей паркетника – базовый 3-литровый дизель, атмосферная «шестёрка» 3,6 и 5,7-литровый мотор V8 HEMI мощностью в 356 л/с. Все описанные агрегаты функционируют в тандеме с 8-ступенчатым «автоматом».

В РФ чёрный внедорожник Grand Cherokee S со спортивной подвеской будет доступен в 4-х вариациях. Цена топовой модификации, получившей название Trailhawk, стартует от $65 тысяч. Она получила пневмоподвеску с увеличенным ходом и усовершенствованной артикуляцией и систему полного привода с задним дифференциалом повышенного трения, управляемым с помощью электроники.



Ранее папарацци сфотографировали обновлённый Jeep Cherokee 2018 модельного года во время дорожных испытаний.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 09:28
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