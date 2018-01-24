Компания Polestar готовит внедорожник и электрический хэтчбек Polestar 2
Глава автомобильной компании Polestar Томас Ингенлат сообщил, что готовится к выходу спортивное купе Polestar 1, внедорожник и хэтчбек на электрической тяге Polestar 2. Машины разрабатываются с участием компании Volvo, продажи купе запланированы на 2019 год.
Купе будет называться Polestar 1 и станет флагманом модельной линейки компании. По словам Ингенлата, им необходимы и более доступные модели, например, электрический хэтчбек Polestar 2, он будет конкурентом Tesla Model 3.
Компания Volvo будет помогать делать архитектуру салона, что поспособствует удешевлению производства и обеспечит хорошее качество и поделится также узлами и системами безопасности.
Купе Polestar 1 было представлено в конце 2017 года, в основе лежит платформа SPA от Volvo. В него установлен обычный двигатель, мощностью 379 л.с. и два электромотора по 111 л.с., в общем выходит 600 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Примерная стоимость автомобиля - 150 000 долларов, а продажи начнутся в 2019 году.
Купе будет называться Polestar 1 и станет флагманом модельной линейки компании. По словам Ингенлата, им необходимы и более доступные модели, например, электрический хэтчбек Polestar 2, он будет конкурентом Tesla Model 3.
Компания Volvo будет помогать делать архитектуру салона, что поспособствует удешевлению производства и обеспечит хорошее качество и поделится также узлами и системами безопасности.
Купе Polestar 1 было представлено в конце 2017 года, в основе лежит платформа SPA от Volvo. В него установлен обычный двигатель, мощностью 379 л.с. и два электромотора по 111 л.с., в общем выходит 600 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Примерная стоимость автомобиля - 150 000 долларов, а продажи начнутся в 2019 году.
Автор: Северов Андрей