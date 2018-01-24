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exclusive / Технологии

Вирус SamSam атаковал медицинские и прочие учреждения
Появилась информация о том, что вирус SamSam атаковал медицинские учреждения. Так, пострадала больница Hancock Health, находящаяся в штате Индиана.

Вирус SamSam атаковал медицинские и прочие учреждения


Несмотря на то, что медучреждение располагало всеми резервными копиями, которые необходимы для восстановления данных, его руководство решили выплатить сумму злоумышленникам 55 тысяч долларов.

Также известно, что вирус SamSam атаковал муниципальные власти в Фармингтоне, еще одна больница в Индиане, компания Allscripts, которая занимается электронными медкартами. Во всех случаях данные оказались зашифрованы, а имена файлов содержало слово «sorry». Теперь интернет-злоумышленники стали действовать посредством защиты фишинговых писем.

Сообщается, что атаки начались в конце прошлого года. Представители СМИ уже успели подсчитать, что хакеры обогатились на 300 тысяч долларов США. Отмечается, что на самом деле пострадавших может быть и больше.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:41
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