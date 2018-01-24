Metrolinx: Хакеры КНДР через Россию атаковали Канаду
Хакеры КНДР целенаправленно атаковали компьютеры Канады через Россию. К такому выводу пришли сотрудники компании Metrolinx, занимающейся поддержкой систем аэропортов Торонто и общественного транспорта.
«Нашу технику атаковали в январе, но системы нарушены не были. Хакерам не удалось нанести нам урон и нарушить конфиденциальность», - рассказал источник, уклонившись от детальных объяснений.
Инсайдеры считают, что корейские хакеры через российские сервера запустили вирус, поразивший компьютеры Metrolinx.
Ранее сообщалось о новой стратегии взломов.
«Нашу технику атаковали в январе, но системы нарушены не были. Хакерам не удалось нанести нам урон и нарушить конфиденциальность», - рассказал источник, уклонившись от детальных объяснений.
Инсайдеры считают, что корейские хакеры через российские сервера запустили вирус, поразивший компьютеры Metrolinx.
Ранее сообщалось о новой стратегии взломов.
Автор: Джанабилова Татьяна П