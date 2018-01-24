Актриса Екатерина Климова празднует 40-летний юбилей
Сегодня, 24 января, известной российской актрисе театра и кино Екатерине Климовой исполняется 40 лет. Поклонники и коллеги по цеху поздравляют знаменитость с днем рождения.
Мало кто может поверить, что Екатерине Климовой 40 лет, ведь многодетная мама выглядит минимум на 10 лет младше своего реального возраста. Кроме этого, актриса является матерью четверых детей. Так, она воспитывает дочь от первого брака Елизавету и сыновей Корея и Матвея – от второго. От третьего супруга Гелы Месхи Климова родила девочку, которую пара назвала Бэлла. Несмотря на чрезмерную занятость, звезда «Бедной Насти» старается уделять все свободное время семье.
Подписчики не перестают восхищаться внешним видом Климовой, которая после родов довольно быстро вернула себе прежние формы. Сейчас актриса может похвастаться идеальной фигурой, она не стесняется позировать в купальниках и обтягивающих нарядах.
Рядом со старшей дочерью Елизаветой Климова выглядит ее старшей сестрой, но не мамой. Сама актриса считает секретом своей молодости отличную генетику, правильное питание и регулярные занятия спортом.
Мало кто может поверить, что Екатерине Климовой 40 лет, ведь многодетная мама выглядит минимум на 10 лет младше своего реального возраста. Кроме этого, актриса является матерью четверых детей. Так, она воспитывает дочь от первого брака Елизавету и сыновей Корея и Матвея – от второго. От третьего супруга Гелы Месхи Климова родила девочку, которую пара назвала Бэлла. Несмотря на чрезмерную занятость, звезда «Бедной Насти» старается уделять все свободное время семье.
Подписчики не перестают восхищаться внешним видом Климовой, которая после родов довольно быстро вернула себе прежние формы. Сейчас актриса может похвастаться идеальной фигурой, она не стесняется позировать в купальниках и обтягивающих нарядах.
Рядом со старшей дочерью Елизаветой Климова выглядит ее старшей сестрой, но не мамой. Сама актриса считает секретом своей молодости отличную генетику, правильное питание и регулярные занятия спортом.
Автор: Валерия Орлова