В Москве пять человек пострадали в тройном ДТП на Калужском шоссе
В Москве сразу пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями. Сведения об инциденте, произошедшем 24 января на Калужском шоссе, предоставлены сотрудниками экстренных служб.
Сообщается, пять человек получили травмы различной степени тяжести. Один пострадавший от госпитализации отказался, остальные – получают необходимую медицинскую помощь. На месте аварии работают полицейские. Причины, приведшие к столкновению, устанавливаются. Сведения об автомобилях, ставших участниками ДТП, не предоставлены.
Ранее в столице джип сбил двух человек на тротуаре.
Сообщается, пять человек получили травмы различной степени тяжести. Один пострадавший от госпитализации отказался, остальные – получают необходимую медицинскую помощь. На месте аварии работают полицейские. Причины, приведшие к столкновению, устанавливаются. Сведения об автомобилях, ставших участниками ДТП, не предоставлены.
Ранее в столице джип сбил двух человек на тротуаре.
Автор: Джанабилова Татьяна П