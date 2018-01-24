В Москве вооружённые ножом грабители забрали игрушечный пистолет, $2 и мобильный телефон
В северной части Москвы две жительницы столицы подверглись нападению грабителей, которые, угрожая им ножом, вынудили своих жертв впустить их в квартиру. Среди вещей, забранных преступниками, оказались игрушечный пистолет, сумочка с косметикой, $2 и мобильный телефон.
Нападение на жительниц Москвы произошло в подъезде их дома. Пострадавшие оценили украденные вещи в 1,5 тыс. рублей. Информацией с общественностью поделилась пресс-служба регионального управления МВД. За вооружённое нападение в отношении разыскиваемых злоумышленников возбуждено уголовное дело, статья – «Разбой».
Двумя днями ранее сайт «Актуальные новости» сообщал об избиении и ограблении на $124 тыс. студентов из Москвы.
Нападение на жительниц Москвы произошло в подъезде их дома. Пострадавшие оценили украденные вещи в 1,5 тыс. рублей. Информацией с общественностью поделилась пресс-служба регионального управления МВД. За вооружённое нападение в отношении разыскиваемых злоумышленников возбуждено уголовное дело, статья – «Разбой».
Двумя днями ранее сайт «Актуальные новости» сообщал об избиении и ограблении на $124 тыс. студентов из Москвы.
Автор: Воробьева Алина