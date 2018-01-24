Биткоин дешевеет на данных о планах по регулированию криптовалют
Сообщается, что биткоин начал значительно дешеветь на фоне информации относительно возможного регулирования рынка криптовалют. Так, его стоимость снизилась на 10,05% до 10,35 тысячи долларов.
По имеющимся данным, другие криптовалюты также обваливаются. Сообщается, что капитализация рынка составляет почти 511 миллиардов долларов. Что касается биткоина, то на его долю приходится 35%.
Трейдеры внимательно следят за мировым новостями о введении возможного контроля за криптовалютами. Так, в прошедший понедельник, 22 января, представители МВФ заявили, что властям всех мировых государств стоит внимательно следить за ситуацией на этом рынке, чтоб предотвратить возможные риски, а также получить выгоду.
По имеющимся данным, другие криптовалюты также обваливаются. Сообщается, что капитализация рынка составляет почти 511 миллиардов долларов. Что касается биткоина, то на его долю приходится 35%.
Трейдеры внимательно следят за мировым новостями о введении возможного контроля за криптовалютами. Так, в прошедший понедельник, 22 января, представители МВФ заявили, что властям всех мировых государств стоит внимательно следить за ситуацией на этом рынке, чтоб предотвратить возможные риски, а также получить выгоду.
Автор: Валерия Орлова