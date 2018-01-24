Путешествия по России могут стать дешевле для молодёжи
Госдума может предоставить молодым россиянам возможность путешествовать по России со скидками от государства. Эту идею поддержали Минкульт и Ростуризм. Планируется, что это поможет развивать внутренний туризм.
Российская молодёжь может в скором времени путешествовать внутри страны дешевле. Этой новостью поделилась Наталья Кувшинова, депутат Государственной Думы. Депутат заявила, что молодым людям необходимо дать возможность снимать номера в гостиницах, покупать билеты на транспорт со скидками от государства. Эту идею уже поддержали Министерство культуры и Ростуризм. Есть шанс, что уже этой весной на сессии Госдумы будут рассматривать соответствующий законопроект, который сделает доступнее путешествия по России для отечественной молодёжи и поднимет внутренний туризм на новый уровень.
Представитель Минкульта Ольга Ярилова рассказала, что государство должно поддерживать российский туризм для своих граждан финансово, насколько это возможно.
17 января Владимир Путин призвал города с богатой историей развивать свои достопримечательности, чтоб привлечь большой поток туристов.
Российская молодёжь может в скором времени путешествовать внутри страны дешевле. Этой новостью поделилась Наталья Кувшинова, депутат Государственной Думы. Депутат заявила, что молодым людям необходимо дать возможность снимать номера в гостиницах, покупать билеты на транспорт со скидками от государства. Эту идею уже поддержали Министерство культуры и Ростуризм. Есть шанс, что уже этой весной на сессии Госдумы будут рассматривать соответствующий законопроект, который сделает доступнее путешествия по России для отечественной молодёжи и поднимет внутренний туризм на новый уровень.
Представитель Минкульта Ольга Ярилова рассказала, что государство должно поддерживать российский туризм для своих граждан финансово, насколько это возможно.
17 января Владимир Путин призвал города с богатой историей развивать свои достопримечательности, чтоб привлечь большой поток туристов.
Автор: Страхова Дарья