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exclusive / Политика

Трамп обвинил Samsung в причастности к потере переписки агентов ФБР
Дональд Трамп назвал компанию Samsung виновной в потере переписки агентов ФБР Лизы Пейдж и Питера Стржока, содержащей больше 50 тыс. сообщений. Соответствующий пост президент США разместил в микроблоге Twitter.

Трамп обвинил Samsung в причастности к потере переписки агентов ФБР


По данным главы Минюста США Джеффа Сешнса, Стржок, отстраненный от расследования о вмешательства России в выборы, поддерживал интимные отношения с адвокатом Педж. Пара работала в одном департаменте и могла состоять в «тайной группе», действовавшей против интересов Трампа, который в то время только баллотировался в президенты.

«Данные не сохранены, поэтому я не могу обвинить Пейдж и Строжока в сговоре. Мы предполагаем, что в переписке речь шла о первом собрании «тайного сообщества» и его дальнейших планах», - рассказал конгрессмен Джон Рэттклифф.

Ранее Трамп опроверг обвинения в расизме.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:03
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