Трамп обвинил Samsung в причастности к потере переписки агентов ФБР
Дональд Трамп назвал компанию Samsung виновной в потере переписки агентов ФБР Лизы Пейдж и Питера Стржока, содержащей больше 50 тыс. сообщений. Соответствующий пост президент США разместил в микроблоге Twitter.
По данным главы Минюста США Джеффа Сешнса, Стржок, отстраненный от расследования о вмешательства России в выборы, поддерживал интимные отношения с адвокатом Педж. Пара работала в одном департаменте и могла состоять в «тайной группе», действовавшей против интересов Трампа, который в то время только баллотировался в президенты.
«Данные не сохранены, поэтому я не могу обвинить Пейдж и Строжока в сговоре. Мы предполагаем, что в переписке речь шла о первом собрании «тайного сообщества» и его дальнейших планах», - рассказал конгрессмен Джон Рэттклифф.
Ранее Трамп опроверг обвинения в расизме.
По данным главы Минюста США Джеффа Сешнса, Стржок, отстраненный от расследования о вмешательства России в выборы, поддерживал интимные отношения с адвокатом Педж. Пара работала в одном департаменте и могла состоять в «тайной группе», действовавшей против интересов Трампа, который в то время только баллотировался в президенты.
«Данные не сохранены, поэтому я не могу обвинить Пейдж и Строжока в сговоре. Мы предполагаем, что в переписке речь шла о первом собрании «тайного сообщества» и его дальнейших планах», - рассказал конгрессмен Джон Рэттклифф.
Ранее Трамп опроверг обвинения в расизме.
Автор: Джанабилова Татьяна П