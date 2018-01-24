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Эксперты назвали интерьер "слабым местом" Hyundai Accent 2018
Автомобильные эксперты провели тестирование нового Hyundai Accent 2018, после чего определили, что ее слабым место является именно интерьер. По мнению специалистов, производитель уделил ему недостаточно внимания.

Эксперты назвали интерьер "слабым местом" Hyundai Accent 2018


Так, эксперты не оценили пластиковую отделку приборной панели Hyundai Accent 2018, которая выполнена в черном цвете. Ситуацию немного улучшают светло-серые вставки, но от них кардинально впечатление не меняется. Что касается плюсов, то эксперты отнесли к ним присутствие электрических замков и стеклоподъёмников, кондиционера, возможность подключения через USB и Bluetooth, шестипозиционные регулируемые сиденья, камеру заднего вида и оказание помощи при старте.

Нареканий у экспертов совершенно не вызвало техническое оснащение. Под капотом Hyundai Accent 2018 расположен 1,6-литровый силовой агрегат, способный генерировать 130 лошадиных сил. Движок осуществляет работу в паре с шестиступенчатой МКПП. Главными конкурентами модели на рынке являются Ford Fiesta , Chevy Sonic , Honda Fit , Toyota Yaris iA и Nissan Versa Note. Что касается стоимости автомобиля, то она составляет 15 800 долларов.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:08
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