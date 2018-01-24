В Брянской области в результате пожара погибли четыре человека
В Брянской области в частном домостроение произошел пожар. Сообщается, что в результате него погибли как минимум четыре человека. Соответствующей информацией поделились в оперативных службах региона.
По имеющимся данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Оно произошло в среду, 24 января. На место инцидента сразу выехали пожарные, сотрудники скорой помощи и полиция.
Сейчас специальная комиссия выясняет причины, которые могли привести к возникновению огня. О пострадавших пока ничего не сообщается.
По имеющимся данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Оно произошло в среду, 24 января. На место инцидента сразу выехали пожарные, сотрудники скорой помощи и полиция.
Сейчас специальная комиссия выясняет причины, которые могли привести к возникновению огня. О пострадавших пока ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова