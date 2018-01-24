Безрамочные смартфоны Elephone U и U Pro получат поддержку MicroSD-карты до 1 Тб
Производители пытаются создавать «цельные» смартфоны с несъемными аккумуляторами, но бывают случаи, когда внутренняя память и производительность важнее новомодных тенденций. К ним относятся безрамочные Elephone U и U Pro, в которых сохранится поддержка MicroSD-карты до 1 Тб.
Модели Elephone укомплектованы гибким экраном, чипсетом Snapdragon 660 CPU и объемной картой памятью, которая станет отличительной чертой смартфонов и позволит занять лидирующие позиции на рынке.
Эксперты подсчитали, что предоставленного накопителя хватит для хранения коллекции фильмов, фотографий, музыки, аудиозаписей. Такая отличительная особенность, безусловно, привлечет внимание пользователей.
Ранее сообщалось, что S 9 Pro получит изогнутый экран.
Модели Elephone укомплектованы гибким экраном, чипсетом Snapdragon 660 CPU и объемной картой памятью, которая станет отличительной чертой смартфонов и позволит занять лидирующие позиции на рынке.
Эксперты подсчитали, что предоставленного накопителя хватит для хранения коллекции фильмов, фотографий, музыки, аудиозаписей. Такая отличительная особенность, безусловно, привлечет внимание пользователей.
Ранее сообщалось, что S 9 Pro получит изогнутый экран.
Автор: Джанабилова Татьяна П